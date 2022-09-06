Ковачич: «Хочу играть в одной команде с Гвардиолом»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич заявил, что хотел бы выступать с защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом за одну команду. Напомним, что оба футболиста защищают цвета сборной Хорватии.

«Меня спрашивали насчёт Йошко, у меня только хорошее мнение о нём. Гвардиол – качественный игрок, в «Челси» об этом знают. Я верю, что у него впереди светлое будущее. Хочу однажды выступать с ним в одной команде», – сказал Ковачич на пресс-конференции перед матчем с загребским «Динамо».

Напомним, что Йошко Гвардиол был одной из главных трансферных целей «Челси» этим летом. «Синие» предлагали за игрока 90 миллионов евро, но «РБ Лейпциг» отклонил это предложение и продлил с хорватом контракт.