Тухель: «Джеймс – будущее «Челси»

Наставник «Челси» Томас Тухель рад продлению контракта с 22-летним защитником Рисом Джеймсом.

В понедельник лондонский клуб официально объявил о подписании нового шестилетнего контракта с молодым англичанином.

«Джеймс – очень важный игрок для нас, представитель академии клуба, – высказывается Тухель. – Его развитие ещё не завершено – многое впереди. Очень рады, что наш ключевой игрок подписал такой длительный контракт», – заявил немецкий рулевой.

В текущем сезоне Рис Джеймс принял участие в пяти матчах «Челси», отметившись одним голом и одной результативной передачей. В общей сложности на счету латераля уже 128 поединков за первую команду «синих».