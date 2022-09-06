Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Джеймс – будущее «Челси»

 
06 Сентября 2022 • 02:03 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
1 4.50 X 3.95 2 1.73
10.09 14:30

Наставник «Челси» Томас Тухель рад продлению контракта с 22-летним защитником Рисом Джеймсом.

В понедельник лондонский клуб официально объявил о подписании нового шестилетнего контракта с молодым англичанином.

«Джеймс – очень важный игрок для нас, представитель академии клуба, – высказывается Тухель. – Его развитие ещё не завершено – многое впереди. Очень рады, что наш ключевой игрок подписал такой длительный контракт», – заявил немецкий рулевой.

В текущем сезоне Рис Джеймс принял участие в пяти матчах «Челси», отметившись одним голом и одной результативной передачей. В общей сложности на счету латераля уже 128 поединков за первую команду «синих».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рис Джеймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
02:56 · Англия. Премьер-лига
Кроос: «Роналду – настоящий спортсмен»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Кан продвигает идею подписания Кейна «Баварией» следующим летом
02:11 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Манчестер Сити» отказался от приобретения Френки де Йонга
02:03 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Джеймс – будущее «Челси»
01:20 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг даже не задумывался об уходе из «Барселоны»
00:27 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» сделали признание относительно Роналду
05 Сентября
23:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп считал Чуамени идеальным игроком для «Ливерпуля», но тот выбрал «Реал»
23:08 · Англия. Премьер-лига
Кассано: «Холанн не является лучшим нападающим даже в «Манчестер Сити»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Следующим летом «Ливерпуль» купит звёздного полузащитника»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о том, сможет ли Холанн достичь уровня Месси и Роналду
21:58 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Наличие таких игроков, как Обамеянг, необходимо для завоевания титула»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, от чего будет зависеть участие Обамеянга в матче Лиги чемпионов
20:30 · Англия. Премьер-лига
Ковачич советовал «Челси» подписать дорогостоящего хорватского футболиста
19:01 · Англия. Чемпионшип
​В Англии футболиста избили на парковке после матча
16:37 · Англия. Премьер-лига
​Кака посетил матч «МЮ» - «Арсенал» и сделал фото с Роналду 1
Все новости
Рекомендуем