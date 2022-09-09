Гладышев рассказал, что игроки «Динамо» каждый день подкалывают Захаряна по поводу «Челси»

Нападающий «Динамо» Ярослав Глаышев рассказал о том, как в команде подшучивают над 19-летним полузащитником Арсеном Захаряном, который минувшим летом был близок к переходу в «Челси».

По словам Гладышева, одноклубники подкалывают Захаряна в любой возможной ситуации, на что сам футболист не обижается.

«Тухеля выгнали, Паршивлюк сразу начал: «Заха, куда вы с ним теперь поедете?» Про Загреб ему говорили, что «Челси» проиграл только потому, что не подписал его. Даже была полуаналитика, что вместо Зиеша он смотрелся бы лучше», — цитирует Гладышева Metaratings.

Напомним, что трансфер не состоялся из-за технических сложностей, связанных с переводом денег за молодого футболиста.

В текущем сезоне Захарян провёл в составе «Динамо» восемь матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.