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Тухель требовал подписать Рафинью в «Челси» любой ценой

 
08 Сентября 2022 • 11:29 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел, чтобы минувшим летом лондонский клуб сумел подписать вингера «Лидса» Рафинью любой ценой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 25-летний бразилец отказался переходить в «Челси», так как мечтал играть за «Барселону», где он по итогу и оказался.  

Вчера, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке немецкого специалиста, проработавшего на посту главного тренера «синих» полтора сезона. Вместе с лондонской командой Тухель выиграл Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 10 сентября против «Фулхэма». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Томас Тухель Рафинья Диас Трансферы футбола - лето 2022
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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