Тухель требовал подписать Рафинью в «Челси» любой ценой

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель хотел, чтобы минувшим летом лондонский клуб сумел подписать вингера «Лидса» Рафинью любой ценой, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 25-летний бразилец отказался переходить в «Челси», так как мечтал играть за «Барселону», где он по итогу и оказался.

Вчера, 7 сентября, «Челси» объявил об отставке немецкого специалиста, проработавшего на посту главного тренера «синих» полтора сезона. Вместе с лондонской командой Тухель выиграл Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 10 сентября против «Фулхэма». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.