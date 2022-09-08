​Поттер прокомментировал назначение в «Челси»

В четверг «Челси» объявил о назначении Грэма Поттера главным тренером «Челси». 47-летний специалист дал комментарий после подписания пятилетнего контракта с лондонским клубом.

«Я невероятно горжусь и рад представлять «Челси» - фантастический футбольный клуб. Я рад сотрудничать с новой группой владельцев «Челси» и с нетерпением жду встречи и работы с интересной группой игроков. Хочу развивать команду и культуру, которыми наши замечательные фанаты смогут гордиться.

Я бы также хотел искренне поблагодарить «Брайтон» за предоставленную мне возможность, поблагодарить всех игроков, персонал и фанатов этого клуба за их постоянную поддержку», - слова Поттера приводятся на сайте «Челси».