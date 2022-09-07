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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зидан и Почеттино – среди кандидатов на замену Тухеля в «Челси»

 
07 Сентября 2022 • 13:05 Комментировать (2)
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино находятся в шорт-листе «Челси» на должность главного тренера. По информации от Sky Sports, руководство «пенсионеров» сегодня выйдет на связь с обоими специалистами.

При этом отмечается, что приоритетный вариант на замену Тухелю – Грэм Поттер, который возглавляет «Брайтон». «Пенсионеры» хотят попросить разрешение у руководства «чаек», чтобы провести переговоры с англичанином.

Напомним, что сегодня «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. Придя в команду в январе 2021 года, немецкий специалист выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зинедин Зидан Маурисио Почеттино
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (2)
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Misha_diablo_football
07 Сентября 2022 в 14:34
Я бы не стал так сильно восхвалят Зидана и Почеттино в их заслугах большую работу выполняли игроки...
LMI
07 Сентября 2022 в 14:25
Скорее Почетино. Не может человек без английского (Зидан) возглавить английский клуб
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