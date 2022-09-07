Зидан и Почеттино – среди кандидатов на замену Тухеля в «Челси»

Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино находятся в шорт-листе «Челси» на должность главного тренера. По информации от Sky Sports, руководство «пенсионеров» сегодня выйдет на связь с обоими специалистами.

При этом отмечается, что приоритетный вариант на замену Тухелю – Грэм Поттер, который возглавляет «Брайтон». «Пенсионеры» хотят попросить разрешение у руководства «чаек», чтобы провести переговоры с англичанином.

Напомним, что сегодня «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера. Придя в команду в январе 2021 года, немецкий специалист выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.