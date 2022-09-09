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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» отменил пресс-конференцию Поттера накануне матча с «Фулхэмом»

 
09 Сентября 2022 • 13:25 Комментировать
Фулхэм
0:0
Челси
отменен

«Челси» сегодня не будет проводить пресс-конференцию накануне лондонского дерби с «Фулхэмом», которое должно состояться завтра в 14:30 по московскому времени. Об этом сообщает журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Напомним, что пресс-конференцию должен был провести новый тренер «синих» Грэм Поттер, которого лишь вчера объявили новым наставником «Челси». Причины отмены пресс-конференции пока не сообщаются. Вполне возможно, что это связано со смертью королевы Елизаветы II.

По этой же причине может не состояться следующий тур АПЛ. Команды на совещании должны решить, стоит ли переносить матчи на другой день.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Грэм Поттер
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