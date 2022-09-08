«Брайтон» отменил сегодняшнюю пресс-конференцию Поттера

«Брайтон» отменил сегодняшнюю пресс-конференцию своего главного тренера Грэма Поттера. Английский специалист должен был дать комментарии в преддверии выездного матча Английской премьер-лиги с «Борнмутом».

Журналист The Athletic Энди Нейлор сообщает, что пресс-конференция отменена из-за ситуации с возможным назначением Поттера в лондонский «Челси». По сведениям источника, переговоры находятся уже на финальной стадии.

«Челси» хочет объявить о назначении Поттера уже сегодня. Послезавтра «пенсионерам» предстоит сыграть в Английской премьер-лиге на выезде в лондонском дерби с «Фулхэмом».