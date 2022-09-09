«Челси» зимой вновь попытается приобрести Гвардиола

Лондонский «Челси» зимой намерен вновь побороться за трансфер защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры между «пенсионерами» и «быками» продолжатся в январе.

Летом «Челси» предлагал за Гвардиола 90 миллионов евро, согласившись оставить хорвата в «РБ Лейпцига» до конца сезона. Тем не менее, немецкий клуб отказался продавать защитника и продлил с ним контракт до 2027 года.

Гвардиол очень нравился бывшему тренеру «Челси» Томасу Тухелю, который был уволен в среду утром. Ему на замену пришёл Грэм Поттер из «Брайтона», подписавший с лондонским клубом 5-летний контракт.