Поттер — новый тренер «Челси»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер станет новым наставником «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли полной договорённости о сотрудничестве, и уже в ближайшее время английский специалист приступит к работе со своей новой командой.

Напомним, вчера, 7 сентября, «Челси» официально объявил о расставании с немцем Томасом Тухелем, проработавшим на посту главного тренера лондонцев полтора сезона. Ранее сообщалось, что кандидатами на пост наставника «синих» также являются Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и Зинедин Зидан.

Отметим, что 47-летний Поттер возглавляет «Брайтон» с 2019 года. Наивысшим достижением в его тренерской карьере является девятое место в АПЛ по итогам сезона 2021/2022. После шести туров текущего розыгрыша турнира «Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.