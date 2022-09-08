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Поттер — новый тренер «Челси»

 
08 Сентября 2022 • 12:15 Комментировать (3)
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер станет новым наставником «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли полной договорённости о сотрудничестве, и уже в ближайшее время английский специалист приступит к работе со своей новой командой.

Напомним, вчера, 7 сентября, «Челси» официально объявил о расставании с немцем Томасом Тухелем, проработавшим на посту главного тренера лондонцев полтора сезона. Ранее сообщалось, что кандидатами на пост наставника «синих» также являются Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и Зинедин Зидан.

Отметим, что 47-летний Поттер возглавляет «Брайтон» с 2019 года. Наивысшим достижением в его тренерской карьере является девятое место в АПЛ по итогам сезона 2021/2022. После шести туров текущего розыгрыша турнира «Брайтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Брайтон Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (3)
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Volond
08 Сентября 2022 в 13:16
Знаменитый Грэм Поттер, не успел начать выигрывать с Брайтоном и тут же попал в Челси.
Kirolnic
08 Сентября 2022 в 13:11
Сказка началась?
Vladik1993-25
08 Сентября 2022 в 13:11
Значит Челси в этом году финиширует на 9 и 3/4 месте!!!)))))
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