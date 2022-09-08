Тухель не хотел видеть Гордона в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель не хотел видеть в своей команде нападающего «Эвертона» Энтони Гордона. Напомним, что англичанина связывали с переходом в стан «пенсионеров» в августе.

Тем не менее, по информации от журналиста Фабрицио Романо, интерес «Челси» к Гордону исходил исключительно со стороны совладельца клуба в лице Тодда Бёли. Американец остался под впечатлением от статистических данных Энтони, поэтому предложил Тухелю подписать его в команду.

Напомним, что «Эвертон» требовал за своего воспитанника сумму в районе 70 миллионов евро. В новом сезоне Гордон отметился уже двумя голами в чемпионате Англии.