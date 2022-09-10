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Нападающий «Бирмингема» Дини высказался о смене тренера в «Челси»

 
10 Сентября 2022 • 14:50 Комментировать
Фулхэм
0:0
Челси
отменен

Нападающий «Бирмингема» Трой Дини поделился мнением об увольнении наставника «Челси» Томаса Тухеля и назначении на его должность Грэма Поттера.

Дини написал в колонке на The Sun о том, что все те, кто любил и уважал Тухеля, забудут о нем быстро, потому что футбол является бизнесом. Даже такой специалист, который выиграл Лигу Чемпионов с командой, уже является прошедшим этапом, добавил игрок.

Футболист отметил, что Поттер — это интересное назначение для лондонского клуба.

Напомним, ранее английский тренер возглавлял «Брайтон» в период с 2019 по 2022 год. Помимо этого, 47-летний специалист работал в «Суонси» и шведском «Эстерсунде».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Трой Дини Грэм Поттер
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