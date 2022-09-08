«Челси» выплатит внушительную компенсацию «Брайтону» за Поттера

«Челси» продолжает совершать серьёзные вложения даже после закрытия трансферного окна.

Как стало известно недавно, Грэм Поттер сменит на посту рулевого лондонской команды Томаса Тухеля, отправленного в отставку. В СМИ фигурировали различные сведения о сумме компенсации, однако, по обновлённой информации английских источников, руководство «Челси» выплатит «Брайтону» порядка 25 млн евро суммарно за Поттера и его тренерский штаб.

Грэм Поттер заключил с «Челси» соглашение, рассчитанное на пять лет. 47-летний специалист работал в «Брайтоне» с 2019 года, добившись с «чайками» 43 побед в 134 матчах.