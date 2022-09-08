Бёли обсудил с Аморимом назначение португальца в «Челси»

Совладелец «Челси» Тодд Бёли уже пообщался с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом по поводу назначения португальца на вакантную должность. Об этом сообщил журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Источник добавляет, что стороны решили, что Амориму пока рано возглавлять «Челси». При этом Тодд Бёли не исключает возможность назначения португальца в будущем.

Напомним, что новым тренером «Челси» с большой долей вероятности станет Грэм Поттер из «Брайтона». Вчера «Челси» уволил Томаса Тухеля, который 16 месяцев назад принёс клубу второй в истории трофей Лиги чемпионов.