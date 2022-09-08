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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бёли обсудил с Аморимом назначение португальца в «Челси»

 
08 Сентября 2022 • 13:34 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Совладелец «Челси» Тодд Бёли уже пообщался с главным тренером лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом по поводу назначения португальца на вакантную должность. Об этом сообщил журналист Низар Кинселла в социальных сетях.

Источник добавляет, что стороны решили, что Амориму пока рано возглавлять «Челси». При этом Тодд Бёли не исключает возможность назначения португальца в будущем.

Напомним, что новым тренером «Челси» с большой долей вероятности станет Грэм Поттер из «Брайтона». Вчера «Челси» уволил Томаса Тухеля, который 16 месяцев назад принёс клубу второй в истории трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Спортинг Лиссабон Рубен Аморим Тодд Бёли
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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