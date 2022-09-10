Хассельбайнк: «Думаю, Поттеру понравится Обамеянг»

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк считает, что новому тренеру «синих» понравится форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, который совсем недавно вернулся в Английскую премьер-лигу из каталонской «Барселоны».

«Я думаю Поттеру понравится Обамеянг. Я считаю, что он сможет адаптировать его под свой стиль игры. Обамеянг может забивать голы и выигрывать матчи. Этого хочет любой тренер», – цитирует Хассельбайнка Absolute Chelsea.

Напомним, что Обамеянг был приглашён в «Челси» по инициативе Томаса Тухеля, который был уволен с поста главного тренера, отработав всего один матч с бывшим подопечным по дортмундской «Боруссии».