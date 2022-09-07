Коул: «Кулибали не был похож на себя»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул раскритиковал защитника «синих» Калиду Кулибали за игру против загребского «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Защитникам нужно как можно быстрее наладить взаимопонимание. Я могу привести несколько примеров, когда Кулибали не был похож на себя и терял позицию. Для 31-летнего защитника он должен действовать быстрее», – сказал Коул в эфире канала BT Sport.

Напомним, что Кулибали перебрался в «Челси» этим летом из «Наполи» за 38 миллионов евро. Команда Томаса Тухеля вчера проиграла загребскому «Динамо» на выезде 0:1.