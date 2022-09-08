Маротта: «Увольнение Тухеля повлияет на будущее Лукаку в «Челси»? Говорить пока рано»

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал слухи о том, что увольнение Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси» может повлиять на будущее Ромелу Лукаку. Напомним, что бельгиец летом вернулся в стан «нерадзурри» на правах аренды без права выкупа. Год назад игрок перешёл из «Интера» в «Челси» за 113 миллионов евро.

«Увольнение Тухеля повлияет на будущее Лукаку в «Челси»? Говорить пока рано. Мы обсудим эту ситуацию в конце сезона с «Челси», – цитирует Маротту журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что новым тренером «Челси» должен стать Грэм Поттер из «Брайтона».