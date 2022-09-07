Верните Абрамовича! Новый менеджмент «Челси» свои ошибки списал на Тухеля, совершив ещё одну

В среду «Челси» объявил об увольнении Томаса Тухеля. Это случилось на следующий день после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Кажется, болельщикам «Челси» пора приготовиться к турбулентным временам. После того спокойствия и продуманной деятельности, которая велась в клубе командой Романа Абрамовича, начались шатания и метания. Пока непонятно, насколько быстро лондонцы смогут вновь выстроить свою работу. Сейчас же у «Челси» много проблем.

Конечно, Томаса Тухеля можно критиковать за начало сезона. Разгромное поражение от «Лидса», проигрыш «Саутгемптону» и неудача с загребским «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов – результаты плохие. Однако правда ли в них столь виноват Тухель, что именно его сейчас назначают виноватым?

Вторничный матч в Загребе был как раз показательным в смысле того, как новый менеджмент клуба провёл лето. Ещё в мае было известно, что «Челси» теряет основных центральных защитников. В итоге лондонский клуб провалил переговоры по Кунде и де Лихту, уговорив 31-летнего Калиду Кулибали, чьи лучшие годы точно позади, а также на флажке подписав молодого 21-летнего Уэсли Фофана. Причем француза «Челси» получил, просто отвалив сумасшедшую кучу денег. И именно от Фофана с центра поля с мячом легко убежал Оршич, который и забил единственный гол.

При этом в атаке Тухелю пришлось делать ставку на Пьера-Эмерика Обамеянга. У габонца много хороших качеств, но он тоже явно уже давно не топ-нападающий. Летом «Челси» отпустил Ромелу Лукаку и Тимо Вернера. И бельгийца, и немца много критиковали, но без них Тухель остался с одним ярко выраженным форвардом – Армандо Бройей. И вдобавок к нему «Челси» опять же лишь в последний день подписал Обамеянга. Для ясности: лондонцы купили габонца за 12 миллионов евро, ещё 33 выложили за молодых Чуквуэмеку и Казадеи и готовы были 15 заплатить за Захаряна. Если сложить, получается 60 миллионов, на которые точно можно было купить качественного форварда. Добавим, что 65,3 миллиона за Кукурелью пока выглядят не очень адекватной суммой. При этом Обамеянга брали именно под Тухеля.

Тухель пытался выстроить команду с теми игроками, которые есть, которых ему собрали. Однако очевидно, что немцу нужно было время. Вдвойне странно увольнять после поражения в Загребе, которое было полно эксцессов. «Динамо» провело две атаки, а в остальное время «Челси» пытался взломать оборону.

«Челси» в официальном заявлении отметил: «Владельцы посчитали, что сейчас подходящее время для такого решения». Даже интересно, чем можно это мотивировать. В выходные «Челси» ждёт матч против «Фулхэма», на следующей неделе – поединок против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов, а потом встреча с «Ливерпулем». То есть очевидно, что сейчас у нового тренера просто не будет даже времени спокойно разобраться в ситуации. При этом после этих трёх игр будет перерыв на матчи сборных. Если уж в «Челси» посчитали, что именно Тухель главный виновник, то клуб совершенно спокойно мог дать ему доработать эти три встречи и параллельно искал бы сменщика. Наверное, надо иметь какую-то особую логику, чтобы провести трансферное окно, набрать игроков, так или иначе обсуждая их с тренером, а после окончания периода переходов сменить наставника.

Новому тренеру «Челси» не позавидуешь. Во-первых, он будет вынужден работать до зимы как минимум с тем составом, который есть. Объективно у лондонцев есть кадровые проблемы. При этом до чемпионата мира будет очень плотный график, так что менять что-то тактически будет очень сложно. Даже интересно, кто сейчас готов будет с головой окунуться в этот омут? В СМИ сообщают о Грэме Поттере, но есть сомнения, надо ли этому тренеру сейчас совершать такой шаг. Наставник, кажется, заслужил шанса в топ-клубе, но вряд ли в такой обстановке. Условный же Зинедин Зидан точно не пойдёт на роль «пожарного».

В свою очередь Томас Тухель – это тот наставник, которого теперь будут сватать в любой топ-клуб, где назревает смена тренера. Очень интересно, где он начнёт строить новый проект.

Роман Андреев