«Челси» официально объявил об отставке главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. Немецкий специалист привёл лондонцев к победе в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА. Ранее тренер работал в дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».
После шести туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Свой следующий матч «синие» проведут 10 сентября против «Фулхэма». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.
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