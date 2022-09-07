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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Томас Тухель уволен с поста главного тренера «Челси» официально

 
07 Сентября 2022 • 12:20 Комментировать (2)
Динамо Загреб
1:0
Челси
окончен

«Челси» официально объявил об отставке главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. Немецкий специалист привёл лондонцев к победе в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА. Ранее тренер работал в дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».

После шести туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.   

Свой следующий матч «синие» проведут 10 сентября против «Фулхэма». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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Комментарии (2)
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LMI
07 Сентября 2022 в 12:42
Второй пошел
Alex1972
07 Сентября 2022 в 12:38
Отгреб от Загреба...
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