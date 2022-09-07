«Челси» официально объявил об отставке главного тренера команды Томаса Тухеля после поражения от загребского «Динамо» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тухель возглавлял «Челси» с января 2021 года. Немецкий специалист привёл лондонцев к победе в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира и Суперкубке УЕФА. Ранее тренер работал в дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ».

После шести туров текущего розыгрыша АПЛ «Челси» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков.

Свой следующий матч «синие» проведут 10 сентября против «Фулхэма». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.