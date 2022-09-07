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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нашёл приоритетного кандидата на замену Тухелю

 
07 Сентября 2022 • 12:40 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

«Челси» хочет назначить на вакантную должность главного тренера наставника «Брайтона» Грэма Поттера. По информации от журналиста Мэтта Лоу, англичанин является приоритетным вариантом на замену Томасу Тухелю.

Для того, чтобы переманить Поттера, «Челси» наверняка придётся выложить «чайкам» сумму компенсации. Ранее Грэма рассматривали в качестве одного из вариантов на пост главного тренера сборной Англии.

В данный момент Поттер идёт с «Брайтоном» на четвёртом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне английский специалист помог «чайкам» финишировать на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Брайтон Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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