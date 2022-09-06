Как новый премьер-министр Великобритании Трасс может спасти английский футбол

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Уже в скором времени она может подписать законопроект, который, как говорят в Англии, должен спасти футбол. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, о чём идёт речь.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может стать «спасителем футбола», если обеспечит принятие закона о создании независимого регулятора для английской игры, так считают лоббисты одной из обсуждаемых идей.

Трасс официально стала премьер-министром во вторник, и, хотя решение энергетического кризиса в стране является наиболее актуальным пунктом в её огромном списке дел, наблюдатели из мира футбола будут ожидать, что её правительство реализует планы, которые произведут революцию в регулировании игрой. В прошлом году правительство поручило члену парламента от консерваторов и бывшему министру спорта Трейси Крауч провести аудит футбольных вопросов.

В начале этого года правительство объявило о принятии ключевой рекомендации этого обзора – создании независимого регулятора в футболе. Летом должна была быть опубликована Белая книга с предложениями по определению сферы компетенции и полномочий нового регулятора, но из-за политических потрясений в Вестминстере эта публикация была отложена.

Организация Fair Game, которая считает, что регулирующий орган может помочь обеспечить устойчивое развитие футбола, хочет, чтобы новый премьер-министр довела эти планы до конца.

«У Лиз Трасс есть возможность вписать себя в учебники истории как спасительница футбола. Нет никаких сомнений в том, что он разрушен. В настоящее время один футбольный клуб, вылетевший из Премьер-лиги, получает 55 миллионов фунтов стерлингов в качестве «парашютного платежа», что больше, чем лига дает всем участникам Лиги 1, Лиги 2, Национальной лиги, Национальной лиги Севера, Национальной лиги Юга, Женской суперлиги и Женского чемпионата вместе взятым. То есть один клуб получает больше, чем 140 других. Это породило культуру азартных игр во всей пирамиде. Более половины клубов чемпионата тратят на зарплату игрокам больше денег, чем получают в виде дохода. В 2020 году – то есть до пандемии – 52% клубов из четырёх высших дивизионов были технически неплатёжеспособны. Это явно неустойчиво. Этой культуре нужно положить конец. Финансовые потоки нуждаются в переосмыслении. Однако футбольные власти неоднократно терпели неудачу. Время вышло. Ответственность должен нести независимый регулятор», – сказал исполнительный директор Fair Game Ниалл Купер.

«С 2019 года Консервативная партия делает правильные заявления в отношении управления футболом. Теперь дело за Лиз Трасс – завершить работу и спасти нашу национальную игру», – добавил Купер.

Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS), которое курировало обзор и ответ правительства, готовит нового секретаря после того, как Надин Доррис объявила о своей отставке. Источники, близкие к процессу, ожидают, что Белая книга будет опубликована в октябре, после конференций основных политических партий, но опасаются, что планы по введению трансферного налога Премьер-лиги, предложенные Крауч и её группой экспертов, будут отклонены, в то время как клубы EFL и низшие звенья пирамиды испытывают трудности в условиях экономического кризиса.

Группа английских клубов приглашается к обсуждению способов преодоления кризиса, включая перенос начала матчей в обеденное время и попытки договориться с поставщиками о коллективных энергетических сделках. Министр спорта Найджел Хаддлстон, который также может быть заменен в результате назначения Трасс, заявил, что Белая книга будет включать в себя полномочия регулятора навязать Премьер-лиге и Английской футбольной лиге новые требования по финансовому распределению, если они не смогут договориться о новой сделке.

Предполагается, что клубы Премьер-лиги всё ещё изучают детали плана под названием «Новая сделка для футбола», согласно которому, как сообщается, парашютные выплаты будут сокращены, а клубы Чемпионшипа будут получать выплаты на основе результатов в зависимости от места в лиге.

Роман Андреев