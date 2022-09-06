Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Челси» в январе, сообщает Football Espana.

По информации источника, руководство лондонского клуба предпримет очередную попытку подписать 25-летнего голландца зимой, если футболист будет готов покинуть каталонский клуб.

Напомним, летом де Йонг категорически отказывался менять команду. Помимо «Челси», интерес к полузащитнику также проявлял и «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. Всего в составе «сине-гранатовых» полузащитник провёл 144 матча, забив в них 13 голов и отдав 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.