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Де Йонг может перейти в «Челси» в январе

 
06 Сентября 2022 • 14:03 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Челси» в январе, сообщает Football Espana.

По информации источника, руководство лондонского клуба предпримет очередную попытку подписать 25-летнего голландца зимой, если футболист будет готов покинуть каталонский клуб.

Напомним, летом де Йонг категорически отказывался менять команду. Помимо «Челси», интерес к полузащитнику также проявлял и «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года. Всего в составе «сине-гранатовых» полузащитник провёл 144 матча, забив в них 13 голов и отдав 18 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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