Тухель: «Я зол на себя»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Напомним, хорватская команда отпраздновала минимальную победу 1:0 благодаря голу Мислава Оршича.

«Я зол на себя. Почему? Потому что я этого не предвидел. Я словно смотрел другое кино. Я думал, что последний матч с «Вест Хэмом» нам помог, ведь мы показали реакция, а затем провели хорошие тренировки», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча.

«Челси» идёт на последнем месте в своей группе в Лиге чемпионов. Другие конкуренты «синих» в лице «Милана» и «Зальцбурга» вчера сыграли вничью 1:1.