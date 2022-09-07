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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Я зол на себя»

 
07 Сентября 2022 • 09:44 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Напомним, хорватская команда отпраздновала минимальную победу 1:0 благодаря голу Мислава Оршича.

«Я зол на себя. Почему? Потому что я этого не предвидел. Я словно смотрел другое кино. Я думал, что последний матч с «Вест Хэмом» нам помог, ведь мы показали реакция, а затем провели хорошие тренировки», – сказал Тухель на пресс-конференции после матча.

«Челси» идёт на последнем месте в своей группе в Лиге чемпионов. Другие конкуренты «синих» в лице «Милана» и «Зальцбурга» вчера сыграли вничью 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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