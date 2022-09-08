Ковачич – об увольнении Тухеля: «Было удовольствием работать с вами и вашим тренерским штабом»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич поблагодарил бывшего тренера Томаса Тухеля за совместную работу. Напомним, что немецкий специалист вчера был уволен после поражения от загребского «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Было удовольствием работать с вами и вашим тренерским штабом. Спасибо, тренер», – написал Ковачич в своих социальных сетях.

Напомним, что Тухель с января 2021 года провёл во главе «Челси» 100 матчей. Немец выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Новым тренером «Челси» должен стать наставник «Брайтона» Грэм Поттер, за которого руководство «пенсионеров» должно заплатить компенсацию в размере 20 миллионов евро.