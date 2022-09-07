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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер шокирован увольнением Тухеля

 
07 Сентября 2022 • 15:47 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался об отставке главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Каррагер признался, что был ошеломлён новостью об увольнении немецкого специалиста, так как не ожидал от нового руководства «Челси» такого поступка.

«Несколько дней назад я сказал, что, если бы у руля «Челси» всё ещё был Абрамович, нам стоило бы бояться за Тухеля, потому что такое уже происходило со многими замечательными тренерами: Анчелотти, Конте, Моуринью», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Экс-футболист также отметил, что прошедшим летом «Челси» смог собрать именно тот состав, который хотел, поэтому, логично было бы предоставить возможность Тухелю сделать из имеющихся футболистов настоящую команду.

Свой следующий матч «Челси» проведёт 10 сентября против «Фулхэма». Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джейми Каррагер Томас Тухель
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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