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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкиперы «Челси» и «Манчестер Сити» показывают удручающую статистику в матчах АПЛ

 
06 Сентября 2022 • 19:00 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
1 4.50 X 3.95 2 1.73
10.09 14:30

Эдуар Менди из «Челси» и Эдерсон из «Манчестер Сити» не лучшим образом справляются с ударами соперников.

Бразилец отразил лишь 53,1% всех ударов в створ со стороны соперников «Манчестер Сити» с апреля текущего года – худший показатель среди всех вратарей Премьер-лиги за этот же период, отмечает WhoScored. Не преуспел в данном аспекте и Эдуар Менди с 55,2% спасений. Третий с конца – голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл – 57,7%.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает вторую позицию в чемпионате Англии с 14 набранными очками и шестью пропущенными голами. «Челси», пропустивший девять раз, идёт шестым. «Арсенал» по-прежнему лидирует.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Арсенал Лондон Эдерсон Мораес Эдуар Менди Аарон Ремсдейл
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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