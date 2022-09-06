Голкиперы «Челси» и «Манчестер Сити» показывают удручающую статистику в матчах АПЛ

Эдуар Менди из «Челси» и Эдерсон из «Манчестер Сити» не лучшим образом справляются с ударами соперников.

Бразилец отразил лишь 53,1% всех ударов в створ со стороны соперников «Манчестер Сити» с апреля текущего года – худший показатель среди всех вратарей Премьер-лиги за этот же период, отмечает WhoScored. Не преуспел в данном аспекте и Эдуар Менди с 55,2% спасений. Третий с конца – голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл – 57,7%.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает вторую позицию в чемпионате Англии с 14 набранными очками и шестью пропущенными голами. «Челси», пропустивший девять раз, идёт шестым. «Арсенал» по-прежнему лидирует.