«Челси» в срочном порядке ищет спортивного директора

«Челси» планирует в скором времени определиться с новым спортивным директором.

В четверг лондонский клуб официально объявил о назначении Грэма Поттера главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Английский специалист подписал с «синими» соглашение на пять лет. По информации журналиста Адама Ньюсона, теперь в «Челси» занимаются активными поисками нового спортивного директора, надеясь, что Поттер сыграет важную роль в выборе специалиста на данную должность. Решение должно быть принято до перерыва на чемпионат мира.

Летом «Челси» приглашал на роль спортивного директора Майкла Эдвардса, известного по работе в «Ливерпуле», однако тот отклонил предложение.