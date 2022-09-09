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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» в срочном порядке ищет спортивного директора

 
09 Сентября 2022 • 01:25 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

«Челси» планирует в скором времени определиться с новым спортивным директором.

В четверг лондонский клуб официально объявил о назначении Грэма Поттера главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Английский специалист подписал с «синими» соглашение на пять лет. По информации журналиста Адама Ньюсона, теперь в «Челси» занимаются активными поисками нового спортивного директора, надеясь, что Поттер сыграет важную роль в выборе специалиста на данную должность. Решение должно быть принято до перерыва на чемпионат мира.

Летом «Челси» приглашал на роль спортивного директора Майкла Эдвардса, известного по работе в «Ливерпуле», однако тот отклонил предложение.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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