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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд назвал увольнение Тухеля бессмысленным

 
07 Сентября 2022 • 15:31 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».

Фердинанд признался, что не видит смысла в таком решении руководства лондонского клуба.

«Он выиграл 60 процентов матчей. Многие тренеры хотели бы иметь такой показатель. Он достойный тренер. Все игроки, с которыми я общаюсь, отзываются о нём положительно. Он честен и прямолинеен. Он ясно понимает, как хочет играть. Для меня это увольнение бессмысленно», — цитирует Фердинанда BBC.

Напомним, сегодня, 7 сентября, «Челси» официально объявил об отставке немецкого специалиста, руководившего английской командой с января 2021 года. В свой первый же сезон у руля «синих» Тухель сумел выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на должность нового главного тренера «Челси» является наставник «Брайтона» Грэм Поттер. Также в шорт-листе руководства английского клуба находятся Маурисио Почеттино и Зинедин Зидан.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рио Фердинанд Томас Тухель Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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