«Челси» готовит новый контракт для Лофтуса-Чика

Лондонский «Челси» намерен продлить сотрудничество со своим полузащитником Рубеном Лофтусом-Чиком. По информации от журналиста Саймона Филлипса, руководство клуба уже в скором времени сделает предложение англичанину о новом контракте.

Нынешнее соглашение Лофтуса-Чика истекает истекает летом 2024 года. 26-летний полузащитник является воспитанником «Челси» и хотел бы остаться на «Стэмфорд Бридж» на долгие годы.

Лофтуса-Чика в новом сезоне часто используют на позиции правого вингбека. При этом основным амплуа футболиста является позиция центрального полузащитника, где он действовал в последнем матче против «Вест Хэма».