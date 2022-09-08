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Руководство «Челси» гарантирует Поттеру время на построение команды

 
08 Сентября 2022 • 10:01 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Руководство лондонского «Челси» дало гарантии Грэму Поттеру, что англичанин получит достаточное количество времени на построение команды. Напомним, что «пенсионерам» надо заплатить около 20 миллионов евро компенсации «Брайтону», чтобы выкупить контракт Поттера.

Вчера Грэм встретился с совладельцем «Челси» Тоддом Бёли в Лондоне, где стороны обсудили дальнейшее сотрудничество. По информации Sky Sports, американец гарантировал тренеру время на построение команды.

Напомним, что вчера «Челси» уволил Томаса Тухеля. Ожидается, что о назначении Поттера должно быть объявлено уже сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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