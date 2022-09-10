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В «Челси» определились с целями на зимнее трансферное окно

 
10 Сентября 2022 • 01:44 Комментировать
Фулхэм
0:0
Челси
отменен

«Челси» потратил гигантскую сумму на трансферы минувшим летом, но не планирует на этом останавливаться.

В клубе ждут активного участия в трансферных делах от нового наставника Грэма Поттера, сменившего Томаса Тухеля. Как информирует журналист Низаар Кинселла, боссы лондонцев запланировали на январь покупку полузащитника и нового запасного вратаря. Руководство рассчитывает, что Поттер окажет серьёзную поддержку в работе над усилением обозначенных позиций.

В летнее трансферное окно «Челси» закупился на 282 млн евро, продав при этом лишь на 59 млн. Самым дорогим приобретением «синих» стал защитник «Лестера» Уэсли Фофана, купленный за 80,4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер
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