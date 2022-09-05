ФА не будет наказывать Мойеса за слова в адрес судьи матча «Челси» – «Вест Хэм»

ФА приняла решение не наказывать главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса за его слова в адрес арбитра Энди Мэдли, который не засчитал второй гол «молотобойцев» в матче с «Челси» после просмотра ВАР. Напомним, что игра закончилась со счётом 2:1 в пользу команды Томаса Тухеля.

Шотландский тренер «Вест Хэма» после матча выронил следующую фразу: «Гнилое решение от вроде бы элитного судьи». По информации The Times, ФА решила не наказывать Мойеса за эти высказывания.

После 6 туров АПЛ «Вест Хэм» идёт на дне турнирной таблицы с 4 очками в активе. Команда Дэвида Мойеса смогла добыть всего одну победу.