Менди отказался подписывать с «Челси» новый контракт с зарплатой свыше 200 тысяч евро в неделю

Голкипер «Челси» Эдуар Менди отклонил предложение руководства клуба о новом контракте. Как сообщает в социальных сетях журналист Низар Кинселла, сенегалец отказался подписывать соглашение с зарплатой в 208 тысяч евро – столько же получает запасной вратарь Кепа Аррисабалага.

Напомним, что Менди не очень ярко начал сезон, пропустив 9 голов в 6 матчах Английской премьер-лиги. На старте кампании сенегалец стал часто ошибаться, из-за чего поставил своё место в основе под угрозу.

Менди в данный момент не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «Челси».