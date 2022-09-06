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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Менди отказался подписывать с «Челси» новый контракт с зарплатой свыше 200 тысяч евро в неделю

 
06 Сентября 2022 • 13:04 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Голкипер «Челси» Эдуар Менди отклонил предложение руководства клуба о новом контракте. Как сообщает в социальных сетях журналист Низар Кинселла, сенегалец отказался подписывать соглашение с зарплатой в 208 тысяч евро – столько же получает запасной вратарь Кепа Аррисабалага.

Напомним, что Менди не очень ярко начал сезон, пропустив 9 голов в 6 матчах Английской премьер-лиги. На старте кампании сенегалец стал часто ошибаться, из-за чего поставил своё место в основе под угрозу.

Менди в данный момент не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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snk6565
06 Сентября 2022 в 13:57
Очередной попугай в АПЛ...есть ощущение, что еще хлебнут пенсы с ним...
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