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Френки де Йонг даже не задумывался об уходе из «Барселоны»

 
06 Сентября 2022 • 01:20 Комментировать
Фулхэм
...
Челси
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10.09 14:30

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не соблазнился предложениями из Англии.

С самого открытия летнего трансферного окна голландца пытался подписать «Манчестер Юнайтед», а позднее в борьбу за хавбека вступил и лондонский «Челси». Переход так и не состоялся. Несмотря на слухи о почти свершившемся трансфере, возникавшие в июле и августе, де Йонг даже не задумывался об уходе из «Барселоны», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Игрока совершенно не соблазняла перспектива выступать в Англии.

Френки де Йонг провёл четыре матча за «сине-гранатовых» в текущем сезоне. Контракт 25-летнего футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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ФУЛХЭМ ЧЕЛСИ
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