Поттер попрощался с «Брайтоном» и отправился в Лондон

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттера уже попрощался со своими подопечными и теперь отправится в Лондон, где вскоре должен подписать контракт с «Челси». По информации от Sky Sports, 47-летний специалист уже покинул тренировочную базу «чаек».

«Челси» заплатит 20 миллионов евро компенсации за расторжение контракта Поттера с «Брайтоном». Руководству «пенсионеров» удалось убедить англичанина в долгосрочном проекте.

Ранее «Челси» возглавлял Томас Тухель, который за 100 матчей во главе клуба выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Вчера немец был уволен.