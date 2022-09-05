Броя: «Я могу многому научиться у Обамеянга»

Нападающий «Челси» Армандо Броя прокомментировал приход в команду Пьера-Эмерика Обамеянга. Напомним, что габонец присоединился к «Челси» из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро.

«Обамеянг многого добился в своей карьере. Теперь он будет играть за «Челси». Уверен, что я могу многому у него научиться», – заявил Броя в интервью официальному сайту «Челси».

Сам Броя недавно обновил свой контракт с «Челси», подписав соглашение до 2028 года. Нападающий пока ни разу не выходил в основе в новом сезоне. В прошлой кампании Армандо отметился 6 голами в АПЛ, выступая на правах аренды за «Саутгемптон».