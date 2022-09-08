Жена Силвы – о увольнении Тухеля: «Томас, ты настоящий гигант»

Бель Силва, жена защитника «Челси» Тьяго Силвы, поблагодарила уже бывшего тренера «синих» Томаса Тухеля за годы сотрудничества. Напомним, что Силва также выступал под руководством немецкого специалиста в составе «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

«Томас, спасибо за долгие годы сотрудничества. Удачи во всех дальнейший начинаниях. Ты настоящий гигант, без сомнений», – написала Бель в своих социальных сетях.

Томас Тухель возглавил «Челси» в январе 2021 года. С тех пор немец выиграл с клубом три трофея – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Также под руководством Тухеля «Челси» дважды играл в финале Кубка Англии и один раз в финале Кубка лиги.