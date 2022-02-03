Сауля не тревожит отсутствие игрового времени

Полузащитник лондонского «Челси» Сауль Ньигес прокомментировал ситуацию со своим игровым временем. Напомним, что испанец потерял место в основе после того, как в строй вернулись основные полузащитники лондонцев – Матео Ковачич и Нголо Канте.

«Лично я хотел бы играть больше, но я также понимаю, что эта команда в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, поэтому пробиться в основу довольно сложно. Я чувствую себя хорошо и мне лучше с каждым днём, поэтому я буду готов, когда понадоблюсь главному тренеру», – заявил Сауль.

Напомним, что Сауль выступает за «Челси» на правах аренды из мадридского «Атлетико». Ранее появлялась информация, что «синие» не станут выкупать испанского полузащитника по окончанию сезона.