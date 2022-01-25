«Арсенал» не оставляет попытки купить Гимарэша

Лондонский «Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника французского «Лиона» Буно Гимараэша. По сообщениям Sky Sports, в ближайшие дни «канониры» обратятся в «Лион» с улучшенным предложением.

Гимараэш остается единственным вариантом для «Арсенала» на усиление в полузащиту, после того как главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что не отпустит своего хавбека Артура Мело в стан «канониров».

Отметим, что Гимараэш в это сезоне провёл в этом сезоне 20 матчей в чемпионате Франции, где отметился тремя результативными передачами. В ноябре футболисту исполнилось 24 года.