Зиеш: «Возвращение Лукаку в лучшую форму – вопрос времени»

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш поделился впечатлениями о совместной игре в лондонском клубе с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку. По мнению марокканца, возвращение форварда в лучшую форму – вопрос времени.

«Всё было хорошо в начале сезона, но затем он получил травму и заболел коронавирусом. Есть какие-нибудь вопросы к его качествам или чему-то еще? Думаю его возвращение в форму лишь вопрос времени», – заявил Зиеш в своём недавнем интервью.

Напомним, что Лукаку вернулся в «Челси» летом 2021 года за сумму около 100 миллионов евро. В 16 матчах этого сезона АПЛ бельгиец отметился пятью забитыми голами.