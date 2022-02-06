Тренер «Плимута»: «Игроки «Челси» после матча похвалили нашу команду»

Главный тренер «Плимута» Стивен Шумахер поделился впечатлениями от игры своей команды против лондонского «Челси» в Кубке Англии. Наставник заявил, что футболисты «синих» похвалили соперников после матча.

«После матча я поговорил с Мэйсоном Маунтом и еще несколькими игроками "Челси", они проявили к нам невероятное уважение и похвалили нас за то, насколько мы были организованы. Мне очень это понравилось», – заявил Шумахер на своей пресс-конференции.

Напомним, что «Плимут» проиграл лондонскому «Челси» в экстра-тайме со счётом 1:2. На последних минутах у гостей был шанс забить гол с пенальти, но голкипер лондонцев Кепа Аррисабалага справился с ударом