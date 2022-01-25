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«Челси» может никого не подписать этой зимой

25 Января 2022 • 15:40 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Лондонский «Челси» может никого не подписать этой зимой. The Athletic сообщает, что травмированный Рис Джеймс близок к возвращению в строй, поэтому команда больше не нуждается в поисках правого защитника. Что касается левого фланга, то «Челси» не смог отозвать Эмерсона из аренды в «Лионе», но впечатляющая игра Маланга Сарра заставляет боссов «синих» задуматься о том, будет ли клуб искать другие варианты.

Отметим, что ранее клуб лишился основного левого защитника Бена Чилвела, который вылетел до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

Ранее пресса активно связывала «пенсионеров» с защитником «Барселоны» Серджино Дестом.

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Челси
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