Лондонский «Челси» может никого не подписать этой зимой. The Athletic сообщает, что травмированный Рис Джеймс близок к возвращению в строй, поэтому команда больше не нуждается в поисках правого защитника. Что касается левого фланга, то «Челси» не смог отозвать Эмерсона из аренды в «Лионе», но впечатляющая игра Маланга Сарра заставляет боссов «синих» задуматься о том, будет ли клуб искать другие варианты.

Отметим, что ранее клуб лишился основного левого защитника Бена Чилвела, который вылетел до конца сезона из-за травмы крестообразных связок колена.

Ранее пресса активно связывала «пенсионеров» с защитником «Барселоны» Серджино Дестом.