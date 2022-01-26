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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Атакующие игроки «Челси» недовольны Тухелем. Некоторые из них могут уйти летом

26 Января 2022 • 14:27 Комментировать
Челси
0:0
Арсенал
отменен

Атакующие игроки лондонского «Челси» недовольны своим наставником Томасом Тухелем. По информации The Athletic, некоторые футболисты недовольны обращением немца. По их мнению, он относится к ним очень жёстко и часто критикует. Более того, эти игроки считают, что Тухель при выборе состава руководствуется эмоциями, а не формой футболистов.

Также источник сообщает, что некоторые из этих игроков всерьёз раздумывают над тем, чтобы покинуть команду ближайшим летом. Конкретные имена пока не сообщаются.

Отметим, что на данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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