«Арсенал» летом снова попытается приобрести полузащитника «Астон Виллы»

Несмотря на неудачные попытки приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса зимой, лондонский «Арсенал» снова вернется к кандидатуре бразильского футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит уточнить, что в январе «канониры» обращались с официальным предложением, но сумма в размере 36 миллионов евро не устроила «Астон Виллу». «Арсенал» тогда не стал торговаться, ведь был занят поисками нового нападающего для команды, что считалось приоритетной целью.

Теперь же лондонцы готовы повысить свои ставки и удовлетворить требования бирмингемцев, свидетельствует британский таблоид The Sun. В текущем сезоне Дуглас Луис провел 17 матчей в АПЛ, где отметился тремя ассистами.