Лучший бомбардир ПСВ заинтересовал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Баварию»

Полузащитник нидерландского ПСВ Коди Гакпо стал трансферной целью сразу трёх европейских грандов. В услугах игрока заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».

По сообщениям Voetbal International, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже ведут переговоры с игроком, тогда как «Бавария» пока не предпринимает конкретных действий. Текущий контракт Гакпо с ПСВ рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что в этом сезоне футболист забил 6 голов и отдал 9 ассистов в 15 поединках в чемпионате Нидерландов. В мае талантливому полузащитнику исполняется 23 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гакпо в 22 миллиона евро.