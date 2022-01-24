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Лучший бомбардир ПСВ заинтересовал «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Баварию»

24 Января 2022 • 19:57 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.13 8.50 21.00
09.02 22:45

Полузащитник нидерландского ПСВ Коди Гакпо стал трансферной целью сразу трёх европейских грандов. В услугах игрока заинтересованы «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Бавария».

По сообщениям Voetbal International, «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже ведут переговоры с игроком, тогда как «Бавария» пока не предпринимает конкретных действий. Текущий контракт Гакпо с ПСВ рассчитан до лета 2026 года.

Отметим, что в этом сезоне футболист забил 6 голов и отдал 9 ассистов в 15 поединках в чемпионате Нидерландов. В мае талантливому полузащитнику исполняется 23 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гакпо в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Манчестер Сити Коди Гакпо
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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