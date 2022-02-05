Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен обратился к партнёрам по «Брентфорду» с необычной просьбой

05 Февраля 2022 • 23:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 23.00
09.02 22:45

В последние дни трансферного окна «Брентфорду» все же удалось завершить подписание полузащитника Кристиана Эриксена. Датчанин в скором времени полноценно вольется в процесс подготовки команды, а также он успел обратиться к своим новым одноклубникам с просьбой.

Датчанин надеется, что его не будут «жалеть» во время тренировочного процесса. По информации Daily Telegraph, он хотел избежать ситуаций, когда кто-то будет бояться идти с ним в стыки из-за ситуации, случившейся на прошедшем чемпионате Европы.

Эриксен уверен, что он готов вернуться в прежний ритм даже с установленным кардиостимулятором. Пока неизвестно, на когда планируется возвращение плеймейкера на футбольное поле в официальных матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен Брентфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бёрнли 0:0 Уотфорд 2.20 3.20 3.55
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Февраля
00:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Плимута»: «Игроки «Челси» после матча похвалили нашу команду»
05 Февраля
23:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» намерен перехватить главную трансферную цель «Арсенала» слухи
23:33 · Англия. Премьер-лига
Эриксен обратился к партнёрам по «Брентфорду» с необычной просьбой
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» с «Уотфордом» выдали нескучные нули
22:02 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола назвал Кубок Англии сложным турниром, сославшись на вылет фаворитов 1
21:51 · Англия. Кубок Англии
Лэмпард поделился впечатлениями от дебютной победы у руля «Эвертона»
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Мечтать не вредно»: Зе Луиш попросился в АПЛ 1 слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Челси» навяжет «МЮ» и «Сити» борьбу за Араухо слухи
20:48 · Англия. Кубок Англии
«Он умеет читать мысли»: Тренер «Челси» прокомментировал удачную игру Кепы при пенальти
19:54 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм», пропустив первым 1
19:50 · Англия. Кубок Англии
​Защитник «Мидлсбро» - о Роналду: «Он такой красивый…» 4
18:08 · Англия. Кубок Англии
​«Вест Хэм» чуть не вылетел из Кубка Англии в дуэли с командой из 6-го дивизиона
18:04 · Англия. Кубок Англии
​«Челси» понадобилось 120 минут, чтобы пройти «Плимут» в Кубке Англии 2
17:33 · Англия. Кубок Англии
​«Манчестер Сити» - «Фулхэм» - 4:1 (завершён) 1
15:55 · Англия. Кубок Англии
​Эланга столкнулся с расизмом после вылета «Манчестер Юнайтед» из Кубка Англии
Все новости
Рекомендуем