Эриксен обратился к партнёрам по «Брентфорду» с необычной просьбой

В последние дни трансферного окна «Брентфорду» все же удалось завершить подписание полузащитника Кристиана Эриксена. Датчанин в скором времени полноценно вольется в процесс подготовки команды, а также он успел обратиться к своим новым одноклубникам с просьбой.

Датчанин надеется, что его не будут «жалеть» во время тренировочного процесса. По информации Daily Telegraph, он хотел избежать ситуаций, когда кто-то будет бояться идти с ним в стыки из-за ситуации, случившейся на прошедшем чемпионате Европы.

Эриксен уверен, что он готов вернуться в прежний ритм даже с установленным кардиостимулятором. Пока неизвестно, на когда планируется возвращение плеймейкера на футбольное поле в официальных матчах.