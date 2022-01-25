Эриксен тренируется с «Аяксом»

Бывший полузащитник миланского «Интера» тренируется в составе амстердамского «Аякса», за который в своё время провёл 100 матчей. Об этом нидерландский клуб объявил у себя на официальном сайте.

Отметим, что ранее в прессе появлялись слухи о переходе Эриксена в «Брентфорд». Английское издание Sky Sports сообщало, что футболист ведёт продвинутые переговоры с «пчёлами», и в скором времени присоединится к клубу.

Напомним, что Кристиан Эриксен находится вне игры с лета 2021 года, когда потерял сознание, выступая за сборную Дании в матче чемпионата Европы против Финляндии. Позже игрок разорвал контракт с миланским «Интером».