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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кристиан Эриксен возвращается в футбол после остановки сердца

01 Февраля 2022 • 13:00 Комментировать (1)
Манчестер Сити
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Брентфорд
1.12 9.00 22.00
09.02 22:45

Вот и случилось долгожданное возвращение. 31 января «Брентфорд» официально сообщил о трансфере Кристиана Эриксена. Датчанин прибыл в статусе свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2021/22 с опцией продления на один год. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценило перспективы Эриксена в новом клубе.

Согласно правилам в итальянском футболе, игроки не могут находиться на поле с кардиостимулятором, поэтому у «Интера» не было шансов продлить сотрудничество с Кристианом. После расторжения контракта интерес к датчанину проявляли клубы тех стран, где разрешено играть в футбол после остановки сердца. Был интерес со стороны «Аякса», «Оденсе», «Копенгагена», «Монако» и нескольких клубов АПЛ.

В декабре агент футболиста Мартин Шутс сообщил, что Эриксен находится в хорошей физической форме и скоро вернётся в футбол. В этот момент Кристиан тренировался с «Оденсе». В этом клубе прошли четыре года его молодёжной карьеры. В начале января от Шутса появилась информация о том, что Эриксен близок к возвращению в АПЛ. Многое указывало на то, что датчанин может продолжить карьеру в «Тоттенхэме». Главный тренер «шпор» Антонио Конте заявил, что для него двери всегда открыты. Прежде чем получить разрешение играть в АЛП, Кристиану нужно было пройти углублённое медицинское обследование, учитывая остановку сердца на Евро-2020. К счастью, футболист получил заключение кардиолога и был допущен Футбольной ассоциацией Англии.

В последние две недели Эриксена начали связывать с «Брентфордом». И этот переход не стоит называть красивым жестом со стороны клуба. «Пчёлы» взяли футболиста, на которого рассчитывают как на одного из лидеров. Нынешний главный тренер Томас Франк и Эриксен вместе работали в сборной Дании U-17. В «Интере» Эриксен смог адаптироваться к схеме 3-5-2, поэтому и в «Брентфорде» тактически ему не будет сложно. Ещё одна немаловажная причина, почему Эриксен попал именно в «Брентфорд» – датская диаспора в клубе. Кристиан стал девятым датчанином в составе. Главный тренер Томас Франк – тоже соотечественник.

«Брентфорд» – хороший выбор Эриксена. Впервые за 74 года команда пробилась в элитный дивизион. «Пчёлы» уже успели пошуметь в историческом для себя сезоне, отбирая очки у признанных фаворитов. В последнее время, правда, дела идут не лучшим образом – четыре поражения подряд. «Брентфорд» располагается на 14-м месте АПЛ и имеет комфортное 8-очковое преимущество над зоной вылета.

Переход Эриксена для «Брентфорда» – не только хороший имиджевый ход, но и качественное усиление состава. Возможно, это даже хорошо для Кристиана, что вариант с «Тоттенхэмом» отпал. «Брентфорд» играет менее интенсивно, не ставит высокие задачи, а с учётом состояния Эриксена такие детали тоже важны.

Владислав АВРАМЕНКО

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Кристиан Эриксен Брентфорд
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ars1987
01 Февраля 2022 в 13:49
Рисковый парень. Вот что значит футбол на первом месте а не бабло. Мужик!
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