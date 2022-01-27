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Бывший партнёр Балотелли по «МС»: «Штрафы бесполезны, они ничему не учат его»

27 Января 2022 • 05:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.12 9.00 23.00
09.02 22:45

В бытность выступлений Марио Балотелли в составе «Манчестер Сити» в клубе существовала система штрафов, которая часто карала итальянца за дисциплинарные нарушения.

Выступавший в то время с Марио в одной команде Майка Ричардс вспоминает, что именно Балотелли постоянно получал штрафы, но ничему путному они его не учили.

- Все игроки команды как-то перевели свои часы на время базы, чтобы не было несогласованности, и только Марио упорно не желал делать это. В конце года все штрафы за дисциплину направлялись на благотворительность, и там всегда было по 100-150 тысяч евро, собранных лишь за счет Марио. Причем он часто опаздывал совсем уж глупо - вместо того, чтобы явиться и показать себя в кабинете, где проходит сбор, он валялся в кресле на нижнем этаже, а если и приходил вовремя, то обязательно заспанным, - пояснил Ричардс в интервью BBC Sport 5.

Впрочем, штрафы можно было оспорить, но Балотелли не делал этого - и Майка пояснил, почему.

- Это означало встретиться в офисе тренера с Венсаном Компани. У него был с собой весь список штрафов. Венсан был как начальником в команде. Знаете, это такой человек, что когда вы видите его, стараетесь обойти стороной и подальше. Вот и Марио боялся встречаться с ним, - добавил Майка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Марио Балотелли Майка Ричардс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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