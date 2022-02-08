​В сети появились кадры выпившего Грилиша – Гвардиола обиделся, что его не позвали

В сети появилось видео, на котором легко можно узнать троих игроков «Манчестер Сити» - Джека Грилиша, Рияда Мареза и Кайла Уокера. На видео у Грилиша заметны явные признаки алкогольного опьянения – футболиста даже придерживают, чтобы он вдруг не упал. Судя по записи, Джека не пустили в один из баров Манчестера.

Между тем, в «Манчестер Сити» отрицают, что футболисты команды находились в состоянии алкогольного опьянения. Хосеп Гвардиола уже успел отшутиться, что оштрафует игроков, поскольку они не позвали его с собой. По словам тренера, футболисты просто поужинали в выходной день.

В среду, 9 февраля, «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».