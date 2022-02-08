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​В сети появились кадры выпившего Грилиша – Гвардиола обиделся, что его не позвали

08 Февраля 2022 • 19:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
1.11 9.00 24.00
09.02 22:45

В сети появилось видео, на котором легко можно узнать троих игроков «Манчестер Сити» - Джека Грилиша, Рияда Мареза и Кайла Уокера. На видео у Грилиша заметны явные признаки алкогольного опьянения – футболиста даже придерживают, чтобы он вдруг не упал. Судя по записи, Джека не пустили в один из баров Манчестера.

Между тем, в «Манчестер Сити» отрицают, что футболисты команды находились в состоянии алкогольного опьянения. Хосеп Гвардиола уже успел отшутиться, что оштрафует игроков, поскольку они не позвали его с собой. По словам тренера, футболисты просто поужинали в выходной день.

В среду, 9 февраля, «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кайл Уокер Джек Грилиш Рияд Марез
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БРЕНТФОРД
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08.02  22:45 Вест Хэм ... Уотфорд 1.45 5.00 6.80
08.02  22:45 Ньюкасл ... Эвертон 2.65 3.40 2.70
08.02  23:00 Бёрнли ... Манчестер Юнайтед 5.40 4.10 1.64
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